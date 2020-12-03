消息指政府租檢疫酒店設5成保證入住率　抵港人士須自費入住

聖誕節臨近，一眾海外留學生即將回港，加上近日爆出多宗確診個案，須檢疫的密切接觸者人數急增，政府近日密鑼緊鼓與酒店業界商討，安排抵港人士到「指定酒店」檢疫，以及租用2間酒店作檢疫中心。據了解，政府擬設立指定酒店名單供抵港人士選擇，但費用須自行支付，酒店會提供一日3餐。有預訂觀塘帝盛酒店的市民今日(3日)向東網指，昨日深夜接獲酒店通知，酒店已獲政府租用作檢疫酒店。

據了解，政府與業界商討後，近日就供抵港人士入住的指定酒店已有初步構思，擬設立酒店名單供抵港人士選擇入住，但費用須自行支付，亦不得離開房間，酒店會提供一日3餐，但與檢疫人士共用出入口的酒店餐廳及商舖須停業。據悉，政府向業界承諾，會設立5成入住率保證，如該酒店的入住率低於5成，政府會補貼。

另外，馬先生向東網投訴指，在海外留學的女兒明日(4日)抵港，他早於1個月前已為她預訂觀塘帝盛酒店作14日檢疫。該酒店昨日深夜致電他，指酒店已獲政府租用作檢疫酒店，要求他取消訂單或由酒店安排其女兒轉到銅鑼灣利景酒店接受檢疫。馬表示，他原定預約本月4日至18日入住，惟酒店昨日才倉促通知，「突然間我可以去邊度搵酒店？」。

他又指，酒店內大部分為海外抵港的檢疫人士，如任由他們自行轉酒店，恐有機會將病毒傳播至其他地方，形容是「將危機帶去全港」，狠批酒店不負責任。東網記者向帝盛酒店集團查詢旗下是否有酒店被租用作檢疫酒店，以及將接收外國抵港檢疫人士還是確診者的密切接觸者，暫未獲回覆。