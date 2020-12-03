「香港出行易」步行路線資訊終覆蓋全港　累積下載次數逾224萬

為鼓勵市民多步行，運輸署前年推出流動應用程式「香港出行易」，讓市民搜尋實時交通運輸資訊，方便計劃行程，步行路線搜尋資訊已由最初覆蓋的銅鑼灣及尖沙咀，逐步於今年7月擴展至整個市區。

隨着地政總署製成三維行人道路網數據集，並於香港地理數據站geodata.gov.hk，及資料一線通網站data.gov.hk今日(3日)免費開放予市民使用，「香港出行易」已採用有關數據並擴展步行路線搜尋資訊至全港18區。運輸署今日宣布，截至上月底，「香港出行易」此程式累積下載次數超過224萬，每日平均點擊率約4萬。

地政總署今日公布，三維行人道路網及可視化三維地圖的數據集免費公開發放。市民可以前者支援導航服務，亦可以後者支援其他地理空間應用程式使用。

當中可視化三維地圖可顯示地形、建築物和基礎設施的地貌和外部特徵，目前已覆蓋全港超過2.3萬公頃土地。除了早前已發放的荃灣、葵青、大埔、北區、油尖旺、深水埗、九龍城、黃大仙、觀塘、元朗和屯門區的數據，餘下地區的可視化三維地圖將在2023年分階段發放。

另一邊廂，發展局亦公布3個地圖應用程式介面服務免費公開發放，服務包括「地形圖」、「影像地圖」及「地名標籤」的應用程式介面。上述服務自去年十月試用版啟用以來大受歡迎，三個服務分別收到約700萬、300萬及300萬次的地圖請求。此等介面利用地政總署保存的地圖數據，讓市民透過介面取得最新的地形圖、影像地圖和位置信息。