譚得志涉煽動案指定法官問題已解決　明年5月10日開審

人民力量成員「快必」譚得志，被指多次擺街站時涉高喊「黑警死全家」等口號，被控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等14項控罪，共涉及3案，有關案件已轉介區院處理。控方早前向法庭申請按照《港區國安法》規定，將案件交由指定法官審理，區院法院陳廣池今（3日）處理控方申請，惟因陳官是港區國安法指定法官，控方認為已滿足相關要求，雙方沒有進一步陳詞，3案現合併審理並定於明年5月10日開審，但會於3月31日先處理辯方的終止聆訊申請。「快必」再次提出保釋申請但遭拒絕。

法官陳廣池甫開庭便明言，自己是港區國安法指定法官，不論應控方要求由指定法官審理，或是辯方認為以區院法官審理，他亦獲授權處理案件，結果亦一樣，認為再爭論有否越權問題，只流於學術討論，希望雙方先商討案件合併申請、審訊語言等，令案件得以推進。

其後，控方申請將3案合併，表示將有4至5名證人，及約10小時的錄影片段，預計審訊5天，將以中文進行審訊。至於原本法律爭議事宜，控方認為由指定法官處理案件已滿足條例要求，辯方亦沒有進一步陳詞。