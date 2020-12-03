內地男深圳狎女友5歲女　來港被捕非禮罪成還押候判

30歲內地男商人吳森雄被指在其深圳住所中，乘女友的5歲幼女睡覺時，拉下她的內褲並分別用手指及疑似注射器插她的私處致流血，女童其後向生父投訴私處不適而揭發事件。男商人去年入境香港時被捕，經審訊後今（3日）於區域法院被裁定一項非禮罪成，還押至明年2月10日判刑，期間法庭會索取女童的創傷報告。

法官裁決時指，X雖然年僅5歲，但根據其作供神態及內容，無疑她是誠實的小女孩，她能分清非禮她的人不是生父而是被告，又向祖母表示母親不想她報警，顯示她思路清晰，沒有可能是誣告或捏造。

官亦指X的生父及祖母也是誠實可靠證人，二人作供直接，沒有修飾，而X的祖母更一度在庭上發毒誓證明無講大話，表現真情流露。

反之被告聲稱事發時不在深圳的辯解則是不合理及不可信，而X母親聲稱不知道女兒曾投訴遭被告性侵，法官也不接納是誠實證供。法官認為控方已在毫無合理疑點下證明被告確有性侵X，裁定他非禮罪成。

辯方求情指，內地出生的被告只有中三學歷，事發時在內地任物流商人，目前他與X的母親在香港同居，育有一對2歲及3歲子女，但X則沒有再跟他們同住。被告因持雙程證，在香港無收入，其深圳公司亦已結業，一家由X母親供養。辯方指被告要安排照顧子女事宜，希望可讓他繼續保釋。

惟法官認為，X事發時只有5歲，而被告行為明顯違反誠信，他應深知一旦定罪很可能要面對長時間刑期，理應一早為照顧子女作充足準備，故拒絕其保釋申請，將他即時還押監房看管。