疫情下基層失業無飯開　賽馬會食物援助計劃惠及7萬人

疫情下失業大軍激增至25萬人，不少基層家庭面臨「無飯開」困境。香港賽馬會今（3日）公布，將於「賽馬會逆境同行食物援助計劃」，新增網上點餐服務，透過網上外賣平台提供餐點，支援行動不便或沒有煮食空間人士，期望可協助受疫情影響而失業或就業不足的人士度過難關，預計整個計劃可惠及逾7萬人。

網上點餐服務將由香港基督教服務處及聖雅各福群會推行，並透過3間網上食物外賣平台及送遞服務，包括戶戶送、foodpanda和Uber Eats，為合資格的有需要人士送上由當區食肆製作的熱食。受惠者會獲得津貼，足以連續8周在網上外賣平台免費訂購食品。

馬會慈善及社區事務執行總監張亮指出，隨着疫情不斷變化並影響社區，馬會加強抗疫支援措施範圍，靈活調撥資源，並主動聯絡非政府組織和網上食物外賣平台，以提供創新和迅速的食品援助，支援受惠者不同需求。截至上月29日，計劃已提供超過58.5萬份用餐，申請時間平均只需4日。

從事機場物流業的陳先生（化名）亦是計劃的受惠者之一，他是一家四口的經濟支柱，惟疫情下月薪大減三分之一，經濟及情緒均面對極大壓力。他說，知悉自己符合受惠資格時，立即鬆一口氣，因計劃有助減輕部分經濟壓力，亦可為其子女提供有營養的食物。