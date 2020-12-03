團體批政府常簽不聰明合約　憂硬推明日大嶼或致超支

造價6000多億港元的中部水域人工島，即「明日大嶼」計劃，將於明日(4日)在立法會財務委會討論審議，議員梁美芬今日(3日)聯同一眾建築、工程界別，成立由她牽頭的民間關注組織「明日大嶼工程監察組」，以支持該計劃為大方向的前提下，希望就承包研究的顧問公司提出各項關注，包括經濟不穩定因素會否令日後財政預算超支、合約可否更彈性等。

梁美芬表示，明日大嶼項目如箭在弦，很大機會在明日通過前期撥款，她形容項目是港人的「夢工程」，單是研究經已需時3至4年，但當中需要一定監察，避免出現過往港鐵沙中線、迪士尼項目等有問題工程。有見及此，梁聯同工程、建築、法律界人士，為早期報告提出意見，希望政府在研究期間可以考慮。

梁又指政府應量入為出，現時政府在新冠肺炎疫情下，已花3000多億港元實施多項經濟措施，還要預留1000多億港元為機場第三跑道工程「包底」，財政儲備只餘下7000多億港元，但未來數年經濟仍有不穩定因素，推行明日大嶼如此龐大工程，其預算變得重要，不希望重現如西九文化工程般，當初預算為260億港元，但其後要再注資加建地庫。

她續指，以往政府經常簽署「不聰明合約」，如啟德郵輪碼頭一簽便是10年時間，令其後不夠彈性，而香港迪士尼樂園亦如是。她指出，政府提議的公私營房屋比例不應一早敲定，期望項目可變成上海浦東般，有一定商業元素。

工程師嚴建平則期望政府審時度勢，因去年至今的社會事件令明日大嶼前期參數有變，如融資方法上，未來市場風險極大，最壞環境應如何處理，是否全部由政府注資，還是可實行「一人一股」；回報期可否分階段，因頭10年經營或會困難，會否考慮創新境內外方案來尋找出路。

他又指現時建築材料來源，如做海堤的海沙要從沙巴入口，當中會否加重成本，其後帶來的環保問題又應如何處理等。另亦有業界指合約起草上要具前瞻性，如設立撤回機制，若發現承包商表現不好便可換人。