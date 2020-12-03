逾60%劏房戶反對明日大嶼　團體籲政府勿以基層過橋

立法會財務委員會將在明日(4日)進行「明日大嶼」前期研究撥款審議，前期撥款涉及5.5億公帑；而「明日大嶼」造價預計超過6,240億。有團體向劏房戶進行「明日大嶼」問卷調查，發現64%受訪者反對興建明日大嶼，逾7成受訪者不滿施政報告的房屋政策。團體批評政府以基層為擋箭牌興建明日大嶼，強烈要求政府撤回「明日大嶼」，並優先使用棕地處理房屋問題。

香港土地供應不足，公屋平均輪候時間為5.6年，關注基層住屋聯席在上月26日至本月1日進行調查，訪問386位有住屋需求的劏房戶。在反對興建「明日大嶼」的受訪者中，近半受訪者稱「明日大嶼」花費大量公帑，25%受訪者則認爲填海造地需時長，結果反映「明日大嶼」並沒有足夠的基層民意支持。團體狠批，政府試圖借基層過橋，根本沒有真正與基層溝通，了解民意。團體呼籲議員能夠考慮市民意見，作出理性決定。

對於政府剛公布的施政報告，調查顯示，約7成1受訪者不滿意施政報告的房屋政策，其中4成受訪者認爲「棕地」最有效提高公屋供應量、3成受訪者則認爲「市區重建用地」最有效提高公屋供應量。

團體指，根據規劃署數據顯示，全港分別約有1,414公頃和165公頃有作業和沒有營運的棕地，主要位於新界西北和新界東北，面積大於1,000公頃的「明日大嶼」。團體強調「先棕後綠」原則，又指只要政府引用《收回土地條例》，便可以更快的速度解決房屋供應問題，綜觀已開展的5個發展區計劃，包括新界北、洪水橋、錦田南、元朗南及東涌新發展區，總共可居住71萬人，滿足本港未來需應付60萬新增人口的房屋需求，可見沒有發展「明日大嶼」的必要。

香港天主教正義和平委員會幹事黎汶洛指，早前有消息指出政府有意將「明日大嶼」重新規劃，改以市場集資等方式進行填海工程，他直言憂慮計劃會淪為市場炒賣，除損耗財政儲備、破壞生態，更有可能淪為財團發展的豪宅項目。

劏房戶江先生說，自己居住在劏房4年多，對於政府堅持興建明日大嶼感到非常憤怒，認爲計劃不但耗時長，需時至少要20年方可興建公營房屋，更使用大量公帑，計劃非常離地。 他稱，基層面臨最急切的房屋需要，認爲利用棕地建屋為首選做法，同時呼籲政府盡快與基層市民接觸，聽取市民意見。