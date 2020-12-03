區議員許銳宇否認阻差辦公　審訊後判無罪

沙田區議員許銳宇在去年7月14日，於沙田新城市廣場警民衝突中，被指妨礙一名警署警長拘捕疑人，因而被控阻差辦公罪。許銳宇否認控罪受審，案件今（3日）在沙田法院被裁決。署理主任裁判官溫紹明認為，雖然被告曾經觸碰有關警員，但被告的行為對警員執法沒有多大影響，更遑論阻礙，故裁定被告罪名不成立。

32歲被告許銳宇被控於2019年7月14日，在沙田新城市廣場阻礙警署警長葉克勤執行職務。

葉克勤早前供稱，當晚近10時，他奉命進入新城市廣場維持秩序，當時有大批示威者叫囂及擲物，期間看見到一名黑衣男子用傘襲擊其他警員，上前擬拘捕時卻遇反抗。黑衣人的衣物被扯爛，葉最後要拉着他的內褲，而身穿黃色背心和手執揚聲器的被告，就用身體阻礙葉，最終黑衣人逃脫。

裁判官裁決時指，片段顯示事件中被告曾兩次接觸有關警員，第一次是有示威者衝向被告，但被告當時只是後退，沒有做出其他動作。其後當有關警員嘗試拘捕時，被告曾有所動作並觸碰到警員手臂約兩秒。

不過，裁判官指被告當時只是站在警員身旁，而非身處2人之間，加上在觸碰發生後不後，警員已轉身離去，裁判官認為被告的行為對警員執法沒有多大影響。而事實上，被告事發時拿着揚聲器呼籲示威者冷靜，並曾拉走部分疑欲衝向警員的示威者，形容被告對警方沒有惡意。