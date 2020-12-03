政Whats噏﹕徐英偉再度發炮　呼籲區議員唔好太「人治」同「揀擇」

現時17區區議會由泛民主派主導，同政府嘅關係一直好緊張。民政事務局局長徐英偉今日(3日)出席電台節目時指，區議會嘅討論事項好多都違規同越權；區議員亦放大個別例子，話以審批撥款方式打壓佢哋，徐英偉直指「我自己報銷都唔可以攞住張單，指住個鼻就話你爭我錢喇」。

繼前日喺電台節目上發炮之後，徐英偉今日又隔空批評泛民區議員，話佢哋喺好多議題前加上區議會字眼，就當係地區議題，而出席會議嘅民政事務專員同公務員更被侮辱或者「禁錮」，令佢好痛心。有意見指區議會喺2015年可以討論政改方案，都屬於「全港性議題」，質疑政府依家收緊討論空間，徐解釋話當時係政府希望聆聽地區意見，而邀請區議會討論，同區議員主動提出議程係唔同咁話。

徐又批評有區議員將少數例子放大，聲稱被打壓，例如有區議員以撥款做違規活動、印製違規宣傳品，提交單據時又唔提供足夠資料，反指政府拖欠款項。徐強調，政府一向對於審批撥款嘅程序都好嚴謹，如果款項用得唔妥當或者申報唔清楚，廉政公署可能會介入調查，唔存在對於某類人士會收緊要求，又話連佢自己報銷，都唔係「攞住張單，指住個鼻就話你爭我錢」。

徐英偉話曾經勸喻區議員辦事唔可以太「人治」，可惜情況愈嚟愈差，例如對一啲涉及文化或者長者嘅項目「睇咗個名就唔批」。徐呼籲區議員服務市民時不應「咁揀擇」，要服務所有市民，又話議會有議會嘅規矩、要求同程序，只要跟足《區議會條例》做嘢，就會有好大嘅發揮空間。