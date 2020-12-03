入境條例修訂草案明刊憲　聘黑工僱主罰50萬元囚10年

假難民濫用免遣返聲請程序遺禍本港多年，港府早前計劃在修訂《入境條例》，以改善免遣返聲請的審核程序，以至加強有關執法、遣送和羈留的工作。保安局提交立法會文件列出多項修訂建議，包括提高入境處審核效率和防止拖延手段建議、關於羈留聲請人的措施，以及增加刑罰等。文件指，聲請人若按處方要求出席審核會面，處方可就聲請自行作決定；加強對聘請非法勞工僱主刑罰為罰款50萬及監禁10年。局方指，《2020年入境（修訂）條例草案》將於明日（4日）刊憲，並於同月16日作首讀和二讀辯論。

保安局文件顯示，過往有聲請人不出席審核會面，又以語言不通及身體健康問題拖延審訊。局方建議，處方可合理地向聲請人作出指示，使用可理解及可用的語文作通訊。若聲請人身體不適，局方建議修例，如聲請人未有同意接受作醫療檢驗、或沒有向處方披露整份醫學報告，處方或上訴委員會可決定不考慮有關聲請人的身體或精神狀況。

至於就預防措施，局方建議將逾期逗留而接受僱傭工作的旅客，列入違法範圍之內，一經定罪被罰款5萬港元和監禁2年。除了聘請有關非法勞工的僱主刑罰加強外，若有法人團體或合夥人在知情之下聘用非法勞工，亦被視為違法。條例40條訂明乘飛機抵達香港的乘客，如未帶備有效旅行證件，則飛機的擁有人及其代理人即屬犯法，局方建議罰款由1萬港元增加至10萬港元。

此外，修訂範圍亦包括改善上訴委員會職能，例如賦予主席能轉移權力予任何副主席。該委員會將口頭聆訊通知期縮短少於28日，不得少於7日；若缺席有關口頭聆訊，解釋期限由7個工作天，縮短至3個工作天。至於羈留聲請人方面，局方考慮讓青山灣入境事務中心職員配備鋼製警棍。

局方指，截至今年10月31日，留港聲請人有1.3萬人，當中尚待上訴委員會決定的免遣返聲請人有1766人，尚待入境處審核及可就審核結果提出上訴的共有369人；而等待司法覆核程序的則有8324人，另有1324名聲請被拒者屬於在囚、還押候審、等待檢控或調查，或已經棄保潛逃；1320人則正安排遺送。

局方又指，因應疫情導致審核個案進度受影響，並發現新聲請數目由今年第一季每月平均的50宗個案，升至今年10月約110宗個案，而截獲的非華裔非法入境者數目今年第一季每月平均74個，今年10月有99個非華裔非法入境者。