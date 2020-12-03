機管局推無人駕駛巴士穿梭機場及東涌　料2028年前啟用

機場管理局今日(3日)公布10年發展大計，未來數年會打造香港國際機場成為航空樞紐，在2035年可處理1.2億客人次。為疏導本地及旅客人流量，機管局計劃發展一套無人駕駛運輸系統，行走機場島及東涌。

機管局行政總裁林天福指，該套無人駕駛運輸系統使用的小巴，可容納20多人，每小時可接載5000人次，收費與其他公共交通相若，預料2027至2028年啟用，但需視乎立法進度；而明年年中亦會無人駕駛巴士在禁區內接載機管局員工。

施政報告公布機管局計劃入股珠海機場，林天福指，當前想法是毋須成為最大股東，但股份不會是「象徵式」，要足以令機管局可參與珠海機場發展，有信心有合理回報。林指，內地共有238個機場，僅約70個有國際航線，珠海機場暫無國際航線，而陸路來往香港和珠海機場只需70分鐘，兩個機場合作，可達致互補雙贏。

林天福又指，機場第三條跑道系統的填海工程將於年底完成，跑道的鋪設工作則預計明年年底完成，有信心如期於2022年啟用三跑，2024年啟用整個三跑道系統，工程預算為1415億港元。

林表示，期望可透過機管局的航天城發展項目，吸引更多內地廣東省以外及東南亞旅客，2023年後將推出更多酒店項目，建設全港最大的室內娛樂區和綜合零售飲食娛樂設施，設有3幢寫字樓。

至於亞博館第2期發展，機管局將興建可容納2萬人的全港最大室內表演場地，並增加展覽設施，場地總樓面面積將增至10萬平方米。

林又指，機管局計劃在港珠澳大橋香港口岸人工島設立兩個自動化停車場，各提供3000個車位，預計可成為全球最大的自動化停車場，其中一個將以「park and fly」形式運作，讓澳門和珠海旅客駕車來港後，毋須入境，坐穿梭巴士，經港珠澳大橋分岔的封閉行車橋，到禁區坐飛機離港。另一停車場以「park and visit」模式運作，遊客駕車到港後，可暢遊航天城和市區。