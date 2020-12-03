長者寬敞戶免租調遷計劃擬恒常化　房委會資助小組下周二討論

房屋委員會去年尾推出「長者寬敞戶全免租金調遷試驗計劃」，鼓勵長者寬敞戶由大屋搬細屋，並可享全免租金，以騰出更多大單位予有需要家庭。消息指，房委會對此計劃作檢討，擬將計劃恒常化，並考慮把涵蓋範圍擴大至「非寬敞戶」，即所有家庭成員均年屆70歲或以上，而居於一型設計長者住屋及無獨立設備的「改建一人單位」的長者戶，並共用計劃下的寬敞戶配額。房委會資助房屋小組委員會將於下周二(8日)開會討論。

上述試驗計劃下，房委會每年會讓所有家庭成員均年屆70歲或以上的寬敞戶申請調遷，並享全免租金，每年預留300個配額，並提供最多3次的房屋編配。據悉截至今年10月底，計劃已收到及批核約270宗申請及安排了175個房屋編配，當中有45戶接受編配，即僅佔配額的15%。

有指房委會有見拒絕編配的申請者大多要求獲派至子女居住的屋邨單位，但有關屋邨卻並非位於申請者的區議會分區內。為了給予申請者更大的家庭支援，該會擬把其編配的地區選擇由同一區議會分區，擴大至同一個公屋申請地區，即市區、擴展市區、新界及離島。