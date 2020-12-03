落鑊加罪：黎智英涉瞞1980萬元租金　科技園可收回工業邨用地

黎智英今次被控的欺詐罪，是關於他任股東的力高顧問有限公司，佔用蘋果日報位於將軍澳的廠房一事，被指違反租約，並涉嫌向業主香港科技園公司隱瞞4年來從力高收取共1,980萬港元的租金。控方指若香港科技園公司得悉有人違反租契，有權收回地段。

控方在庭上透露案情指，香港科技園公司的法定職責是推廣創意產業，公司於1995年與蘋果日報印刷有限公司訂立租約，並於1999年落實簽署，而蘋果需推廣創意產業，該公司一直租用該地段至今。至於力高則於1991年開始運作，負責提供公司服務，黎智英和周達權是力高的股東，周同時是力高董事，黃偉強則是力高僱員。

而力高自1998年開始使用涉案地段，直至今年3月始將公司地址遷往灣仔。控方指黎負責簽署租契，周則自2016年成為力高股東兼董事，雖然黃比起黎和周而言屬新僱員，但黃曾於今年4月作虛假聲明，指力高未曾佔用涉案地段，並安排力高轉地址。

控方並指涉案地段價值5.16億港元，各被告濫用涉案地段得益，涉案4年間從力高賺取租金共1,980萬港元，同時間力高亦毋須支付市價的租金。控方補充，若香港科技園公司得悉有人違反租契，有權收回地段。

控罪指，黎智英、周達權和黃偉強3人，於2016年6月27日至2020年5月22日期間藉作欺騙，即向香港科技園公司隱瞞，沒有或未曾在違反於1999年5月25日訂立的租契的情況下使用在將軍澳將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；以及向科技園公司虛假地表示，是在該租契所容許的情況下，使用或曾經使用該處所或該處所的部分，並以此意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利去採取行動，導致該蘋果日報印刷有限公司及或力高顧問有限公司獲得利益；或導致科技園公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

事件於今年4月下旬揭發時，科技園公司發言人當時表示，該公司與承批人簽署的租契協議訂明，承批人只可在廠房內進行已批准或經該公司書面同意的其他運作，亦不可分租予其他人士，該公司會定期派員進入處所實地巡查。如發現有懷疑違反地契條款及條件的運作，會按契約條件跟進，要求承批人停止有關違規行為，及會按契約條款作出相應行動。