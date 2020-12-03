石籬中轉房屋擬2022年12月清空　將增單身及家庭津貼12%

施政報告宣布在2022年年底清空石籬中轉房屋，將用地發展成公營房屋，提供1600個單位。有消息指，石籬中轉房屋目標清空日期為2022年12月，並建議給予住戶24個月通知期，同時建議增加代替編配公屋或中轉房屋的單身人士及二人家庭津貼，金額分別為79,310港元及96,180港元，升幅達12%。若日後中轉房屋需求增加，房屋委員會可每年回收約數百個屯門寶田邨公屋單位，改變至中轉房屋單位。

消息指，若城市規劃委員會批准放寬石梨街用地的規劃限制，建屋量將由原先1100個單位增至1600個單位，估計可於2028年竣工。消息指，目前合資格住戶將獲安置入住公屋，其餘未到達編配公屋階段的住戶則獲安置入住屯門的寶田中轉房屋。目前有約147個家庭的公屋申請，符合「提前配屋計劃」，將可提前最多12個月編配公屋；另有約79戶公屋申請則獲安置入住寶田中轉房屋。另外，由於石籬中轉房屋的一人及二人單位面積大於寶田中轉房屋的一人及二人單位面積，屆時住戶將獲安排入住面積相若的單位。

消息稱，考慮到私人樓宇租金水平自2017年至2020年第二季升幅，建議調整代替編配的公屋或中轉房屋的津貼，合資格領取單身人士津貼由現行的70,700港元提升至79,310港元；合資格領取二人家庭津貼則由86,150港元提升至96,180港元。

消息稱，房委會預算向石籬中轉屋所有住戶發放住戶搬遷津貼總開支為450萬港元，若全部住戶均選擇津貼，開支則預計為600萬港元。