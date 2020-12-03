施政報告簡報會或合併討論　各事務委員會擬暫停2周

新冠肺炎疫情逐漸失控，政府早前宣布將防疫措施收緊。隨立法會主席梁君彥縮減大會議程後，建制派昨日(2日)開會討論會否取消下2周的各事務委員會會議，而內務委員會及財務委員會雖如常展開會議，但議程均有不同程度的壓縮。據悉，會議上有議員提出進一步壓縮所有會議事項，包括將《施政報告》政策簡報會合併討論，目前正與梁君彥商討具體操作及會議日期。

立法會秘書處於本月2日至15日實施在家工作，倘若立法會需要召開任何會議，秘書處需調配人手到大樓辦公。為降低傳播風險，有議員建議將各委員會的《施政報告》政策簡報會於下周合併討論，盡量在1至2日內商討完畢，方便秘書處調配人手之餘，亦可減低議員、記者、立法會人員間的接觸。據悉，會議上沒有建制派反對合併討論，惟部分委員會有急切議程，仍需召開會議。

據立法會日程安排，房屋事務委員會將於下周一(7日)召開會議，討論過渡性房屋項目的資助計劃，以及為輪候公屋超過3年提供現金津貼的試行計劃。房屋事務委員會副主席柯創盛指，上述議程具有時效性，委員會主席張宇人正考慮會否召開會議，不排除更改會議日期以方便秘書處編排人手。柯又稱，疫情變化難以預料，故衞生事務委員會可能仍需召開會議。

其後，東網記者向衞生事務委員會主席葛珮帆查詢，葛指委員會議程均屬非緊急事項，因疫情嚴峻會暫停召開會議，否則與防疫工作相違背，但不排除過後召開會議審議包括新冠肺炎疫苗進展等緊急及突發事項。實際上，事務委員會主席有權召開委員會會議，但據聞有共識不會舉行公聽會等活動，以避免人群聚集。