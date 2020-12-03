葵盛東護老院八旬婦染疫　瑪嘉烈住院期間現病徵　10醫護須檢疫

香港新冠肺炎疫情持續爆發，今日(3日)新增90宗確診個案，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，瑪嘉烈醫院內科病房1名82歲女病人初步確診，她同時是禮賢會葵盛東護理安老院院友，該院舍暫時未發現爆發，將安排150名院友及90名員工檢測。

劉指該病人於上月14日因為有痰而住院，入院時檢測呈陰性，惟當時有氣喘發燒曾一度進入隔離病房，及後於上月16日病徵消退並轉至普通及康復病房，至昨日(2日)出院時再檢測結果呈陽性，現已再次轉往隔離病房，目前情況穩定。由於她未接觸過確診患者，醫管局將與衞生防護中心聯合調查源頭。

至於該病人住院期間，曾與另外33個病人共處同一病格，該些病人已被列為密切接觸者，其中14人已出院，4人因自身疾病離世，其餘15人檢測結果全部陰性。另外，有10名為病人抽痰的醫護由於沒有穿着合適的防護裝備，同樣被列為密切接觸者，須隔離檢疫。