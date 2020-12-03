6巴漢遭圍斬一死兩傷　兩同鄉謀殺傷人罪成候判

6名巴基斯坦男子3年前在牛頭角道遊樂場聊天時，突然遭一幫戴着口罩的南亞裔男子以牛肉刀等襲擊，最終釀成一死兩傷。襲擊過程被附近的閉路電視拍到，片段更顯示事發前有3輛可疑私家車在附近徘徊。警方事後拘捕其中一名司機及疑帶隊的巴籍男子，控他們一項謀殺罪及兩項有意圖傷人罪。由4男3女組成的陪審團，經過兩日退庭商議共約13小時後，今日（3日）宣布以6比1大比數裁定所有控罪罪成。

由於辯方律師需時向被告提取指示，就有意圖傷人罪作求情，法官遂把案件押後至下周二聽取求情及判刑。另外，法官為答謝陪審團連日來耐心聽審，把陪審團津貼增至每日1000港元。

兩名巴基斯坦被告ARIF Aqib（24歲）及MOHAMMAD Shahzeb（19歲），被控於2017年11月13日，在香港連同其他身份不詳人士謀殺男子WAQAR Hamed（當時25歲），以及有意圖而非法及惡意傷害SINGH Jaskarn Brar及MOHAMMAD Yasin。

案情指，案發當晚接近11時，3名事主跟3名友人在遊樂場聊天，突然遭8名戴着口罩的南亞裔男子用牛肉刀等施襲。其中死者頸部和背部中刀倒臥於附近小巴站，另外兩名傷者均有中刀，一人在附近等候救援，一人自行往醫院求醫。他們的友人成功逃脫後找警方到場協助，死者在送院後證實死亡。

有傷者事後認出3車中其中一名司機是首被告Aqib，亦有傷者在現場附近便利店見到次被告Shahzeb，他一見到有警察便稱沒帶身份證離開。首被告於案發後曾返回巴基斯坦，同年12月10日返港時被捕，次被告則於翌年1月12日被捕。