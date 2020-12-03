醫生推測周梓樂墮樓前已昏迷　裁判官指未呈堂CCTV片有關鍵證據

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（3日）繼續，伊利沙伯醫院急症室醫生梁子恒供稱，梓樂的頭部受過高能量撞擊，而墮樓的衝擊力足以造成此等傷害。但是一般人因自救機制，會在跌倒時用手撐地卸力，而梓樂的手腳卻沒有骨折創傷，情況十分罕見，可能的推測是梓樂墮樓前已經失去知覺，才無法於觸地前保護自身。惟沒有線索能推測梓樂因何事失去知覺。

午後裁判官高偉雄突然打斷原有研訊安排，表示他翻查未被呈堂的廣明苑閉路電視記錄後，竟發現其中有非常重要和關鍵的片段。裁判官嚴厲強調，法庭必須確立調查足夠、齊全和準確，才能安心繼續下一步的研訊，故法庭需時調查片段，並可能要重召負責檢獲和處理閉路電視的警員作供，暫時把研訊押後至明天繼續。

偵緝警員魏冠傑昨日供稱，他檢取廣明苑全部外圍及出入口的閉路電視，但沒有將其呈堂作供，因為他發現該些鏡頭無法拍攝停車場範圍。

梁子恒醫生供稱，他在急症室內檢查梓樂傷勢時，發現梓樂的血壓持續上升，脈搏卻下跌，並有呼吸急促，他臨床分析上述表徵，認為梓樂有顱內壓增高。全身掃描顯示梓樂的顱骨有3處骨折，顱骨底下亦有創傷，故梓樂的耳和口才會出血。梁形容顱底就連堅硬的頭骨都保護不到，「可想而之威力好大」。梓樂亦出現細微氣胸和盆骨有骨折，但頭部的創傷較為具致命性，須優先處理，故梓樂很快被送往手術室接受開腦手術。而就算救護車能提早5分鐘將梓樂送往醫院，相信對搶救不會有很大幫助。

梁表示梓樂被催淚彈擊中或吸入催淚煙而墮樓的可能性較低，因梓樂身上沒有燒焦痕迹，而催淚煙會導致人的口腔和眼睛有紅腫，但梓樂沒有出現這些徵狀。

相反梁推測梓樂墮樓前已經失去知覺，並首先排除梓樂是受毒品、酒精或血糖不足所影響，因為化驗顯示梓樂體內正常。梁遂指出其他可能，例如梓樂當時的精神狀況、有否服用傷風感冒藥、甚至遭人用硬物襲擊致昏迷。不過梁表示，若有人被正面襲擊，自然反應下會用手格擋，惟梓樂雙手並無外傷。