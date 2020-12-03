壹傳媒高管出事營運成疑　股價異動調查無果　證監會塞責捱轟

黎智英與多名高層涉欺詐的案件，與位於將軍澳的壹傳媒大樓有關。警方早於今年6月曾以有人涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款為由，到黎位於灣仔「力高顧問有限公司」的辦公室調查。至周三(2日)警方採取行動，落案起訴黎智英、周達權及黃偉強，3人周四由警車押送往西九龍法院提堂。

事實上，壹傳媒問題多多，除了管理層涉及多宗刑事案件之外，今年8月10日，黎智英因涉違《港區國安法》被捕後，壹傳媒股價大幅波動，由當日低位0.075港元，炒上8月11日的1.96元，再急瀉至8月18日的0.3元，累計跌幅高達84%。事件發生至今已3個多月，證監會調查毫無進展，包括證券界及投資者組織等各界屢次要求盡快徹查並交代進展，但至今無果，實欠市場一個公道。

壹傳媒業績每況愈下，已經連續5年半見紅，累蝕逾20億元。過去10年以來，公司累計虧損更逾28億元。受劣績及管理層相關的負面消息拖累，壹傳媒股價持續尋底，11月26日跌至0.213元，為8月10日股價大幅波動以來的新低，股民高位追入仍持貨的話，最多可勁蝕近九成，真的一殼眼淚！

立法會金融服務界議員張華峰表示，雖然當局凍結黎智英部分資產，壹傳媒高層亦有被問話，惟證監會調查進度非常緩慢，程序繁複，除非證監會重新審視其調查制度，才可保障投資者利益。他又認為，壹傳媒的業績嚴重虧損，加上高層接二連三被落案控訴，奉勸投資者須審慎評估其股價風險。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興認為證監會處理手法遲鈍，起碼需時一至兩年，惟公眾有知情權，證監會應該經常更新調查進度，並透露該股的風險，以維護公眾利益。至於壹傳媒多名高層涉及訴訟，公司應披露營運上是否須設有緊急應對方案，免投資者蒙受損失。

香港股票分析師協會副主席郭思治亦表示，早前壹傳媒股份被投機炒作造成不理性升幅，投資者應引以為鑑，對該股態度應審慎保守。