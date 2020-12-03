國泰機場貴賓室裁員150人　員工狠批外判商賠償縮骨

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，在香港機場的貴賓室今（3日）再展開裁員計劃！有貴賓室員工向東網透露，貴賓室的外判商索迪斯（Sodexo）已裁員約150人，涉及樓面、出品部及總務部等，部分員工只獲賠償半個月薪金，批評資方「縮骨」，亦擔憂未來難以找到新工，無力應付一家6口的開支，感到徬徨。東網正向索迪斯查詢事件。

任職出品部的陳先生表示，他今日收到「大信封」，將於明日（2日）歸還制服等公司物品，據其了解，單單出品部就有22人被裁走，連同早於上月底被裁走的樓面及總務部員工，相信涉事人數高達約150人。他指，雖然暫未得悉自己可獲的賠償金額，但相信與總務部員工一樣，亦只獲半個月代通知金，批評索迪斯十分「縮骨」、不合理。

陳續指，自今年4月起放每月放7天無薪假，至6月開始每月更要放取半個月無薪假，變相被減薪一半，經濟壓力大增，惟資方高層過往一直沒有與員工溝通，「去到最後一刻先講」，令不少同事大失預算。他指，自己上有高堂，下有子女，「1個人要養5個人」，加上市道不景，難以覓得新工或轉工，擔心資方若以他放取半個月無薪假為由，只發放半個月代通知金，未來或無力應該家庭開支，感到異常徬徨。