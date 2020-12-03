FB夥青協推青年創業培訓課程　專家KOL免費教IG營銷要訣

疫情打擊經濟，年輕人的創業之路更難行，Facebook聯同香港青年協會推出「Instagram Academy」培訓課程，招募和培訓大約300名18至35歲的年輕企業家，教導「圈粉」、「storytelling」(說故事)、落廣告等要訣，共5次課堂，包括2次Facebook Live嘉賓分享、2次Facebook專家諮詢及1次學員總結分享，2021年4月結束，參加者有機會與本地傳統小店配對，將知識在實習中實踐。課程費用全免，但需繳交500港元按金，出席率逾8成會獲得退還，並獲頒參加證明書。

Facebook大中華區總裁梁幼莓指，培訓課程可分成兩個階段，Instagram(IG)團隊會於首階段透過課程教導使用IG的免費商業和創意工具。課程包括「網上課程」、「嘉賓分享」及「專家諮詢」，重點教授如何創造引人入勝的IG內容，深入了解IG，學習利用視覺效果豐富的平台提升內容影響力、與用戶的互動、建立品牌知名度，又會分享IG上發布貼文及廣告的最佳實例，提高追蹤人數。

梁指，課程最後會邀請7位IG成功創業者、網絡紅人KOL分享創業心得，而Facebook早前在印尼及泰國推出該計劃，培訓了約1500名35歲或以下的青年。

第二階段將於下年4月展開，7月結束，青協業務總監鄧良順表示，青協會於此階段挑選10位優秀畢業生參加「傳承傳新」計劃，幫助本地傳統企業拓展數碼化，將傳統行業傳承下去。畢業生會將首階段學到的IG數碼技能應用在傳統企業上。他指建立人脈關係，對創業能否成功非常有影響，呼籲有意創業的年輕人參與，而Facebook亦會於第二階段提供「廣告現金抵用卷」作鼓勵用途。