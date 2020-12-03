第7批保就業　啟勝管理公司獲1.36億補貼居首

補貼僱主9至11月支薪的第二期保就業計劃，第7批獲發資助的僱主名單今日（3日）出爐，涉及約1400名僱主，發放工資補貼額約17億港元，承諾受薪僱員人數超過7.5萬人。

名單顯示，不少物業管理公司均有申請計劃，並躋身十大領取最多補貼額的企業，當中以啟勝管理服務有限公司位居榜首，涉及資助額1.36億港元，承諾受薪僱員為5780人；其次是仲量聯行物業管理有限公司，獲批出1.18億港元，員工人數4804人；康業服務有限公司則獲發逾1.17億港元，涉及5215名員工；第一太平戴維斯物業管理有限公司緊隨其後，獲批出7377萬港元，涉及2844名員工。

疫情重災區的航空及旅遊業，多間旅行社及航空公司均有申領補貼，香港中旅(集團)有限公司獲發出531萬港元，涉及198名員工；恆寶旅運有限公司亦獲批出223萬港元，員工90人；德莎國際貨運(香港)有限公司亦獲270萬港元，涉及107人。而香港會議展覽中心(管理)有限公司亦獲批出2809萬港元，涉及3800名員工。

至於酒店業，廣受港人歡迎的半島酒店有限公司亦有申請計劃，獲批出2259萬港元，涉及814人；朗廷酒店集團(香港康得思)有限公司則獲1471萬港元，承諾受薪僱員537人。而中泰投資有限公司經營富臨皇宮亦獲188萬港元，員工81人。

醫院方面，聖保祿醫院獲批出3054萬港元，員工1115人；仁濟醫院亦獲569萬港元，涉及261名僱員。此外，不少社福機構在疫情下所獲的捐款大減，亦有申領補貼，當中九龍樂善堂獲批出320萬港元，僱員165人；香港家庭福利會則獲80萬港元，涉及32名僱員；而循道衞理亞斯理社會服務處亦獲批33萬港元，員工17人。

另外，名單亦新增至少10間企業的受薪僱員人數為0，合共涉款26.4萬港元，包括獲發5.4萬港元的文寶工程有限公司，以及4.8萬港元的德成冷氣工程有限公司等，而早前已有221間企業存在同樣情況。計劃秘書處曾明言，計劃代理人在處理此類申請個案及發放工資補貼後，會特別留意相關僱主，包括在有需要時進行實地視察；計劃規定，相關僱主必須重新聘請員工，並將工資補貼全數用於支付僱員工資及作強積金供款，否則政府會向有關僱主收回工資補貼。