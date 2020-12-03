3個月大女嬰被焗死　醫生指她營養不良　亦沒能力自行翻身

42歲無業漢張應輝涉於兩年前用枕頭和被鋪焗死其3個月大女兒一案，今日（3日）於高院續審。控方傳召法醫及兒科醫生作供，他們指女嬰的主要死因是窒息，亦可能是脫水及飢餓致死；而女嬰被發現時俯伏床上，以她的年紀根本沒能力自行轉身由仰臥翻到俯臥姿勢，也沒能力將沉重的枕頭和被鋪蓋在自己身上，換言之她生前是被人刻意擺放到俯臥的狀態。

法醫藍偉文供稱，他於2018年8月23日下午4時到現場協助搜證，他憑藉女嬰當時的體溫，加上女嬰被發現時沒有屍身腐化或發出屍臭的情況，推斷女嬰死去不超過24小時，又或為他驗屍前的9至12小時，即其死亡時間最早是8月22日下午4時，或8月23日早上7時。

藍醫生於8月24日為女嬰剖屍，量度出女嬰身長62厘米，體重4.7公斤，頭圍36厘米，其體重及頭圍屬同齡嬰孩中近乎最輕最小，若以100名嬰孩作比較，她則排尾三，可見她營養不足。而她的小腸內並無食物殘渣，故推斷她在死前6至8小時都沒有進食。藍並指，若將枕頭及被鋪蓋在女嬰身上，她就可能不夠空間呼吸，因而窒息死亡。

控方另傳召兒科醫生李澤荷作供，李醫生同意藍醫生所指，女嬰被發現時俯伏床上，以她僅得3個月大的年紀，根本沒有能力自行轉身由仰臥翻到俯臥姿勢。李根據研究指出，西方國家的嬰孩一般到6個半月至7個月大，才有能力自己由仰臥翻到俯臥姿勢，而香港的嬰孩則要5.1個月大才做到。李表示，3個月大的女嬰因身體結構所限，其手掌無力抓住沉重東西，故亦無可能將枕頭和被鋪蓋在自己身上。