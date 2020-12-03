教育局向中小學發通函　加入「守法」及「同理心」為首要培育價值觀

教育局今日（3日）向全港中小學發出通函，公布加入「守法」和「同理心」作為首要培育學生的正面價值觀和態度，加強學校推行價值觀教育的工作。局方指，期望本港下一代品行端正，具備廣闊知識基礎，展現明辨慎思、道德判斷、善於溝通等能力，並對社會有承擔、具國家觀念、香港情懷和國際視野。

目前學校首要培育學生的正面價值觀和態度，包括堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、關愛，以及誠信。局方指，因應學生的學習和發展需要，課程發展議會於今年10月建議加入「守法」及「同理心」為首要培育學生的價值觀和態度，讓學生明白為了群眾福祉，遵守法規是公民的基本責任；並懂得易地而處，考慮別人的處境及感受，尊重不同的意見，有助營造和諧關愛的社會，局方歡迎該會建議。

教育局指，學校可因應辦學理念、校本情況、學生需要等，進行整體課程規劃，設計合適的校本價值觀教育及學習活動，加深學生對守法和同理心的了解和認同，並於日常生活中實踐和推廣。局方會製作多元化的學與教資源，支援學校將相關學習元素加入現行價值觀教育課程，並舉辦專業發展課程，提升教師掌握課程規劃和推行的技巧。

另外，根據《中學概覽2020／21》，有中學將《基本法》教育列為教學規劃，位於大埔的香港教師會李興貴中學提到已完成《基本法》課程的規劃，並會由不同學科教授《基本法》，該中學去年則未有提及過《基本法》教育。

位於觀塘的香港布廠商會朱石麟中學在「關鍵項目發展」提到，「初中亦透過成長課教授《基本法》」，而沙田五旬節林漢光中學在「校本課程」指會在初中推行的生活與社會科涵蓋「《憲法》與《基本法》」的單元內容。