政Whats噏：深水埗區會疫下開視像會議　被質疑合法性

因應新一波疫情爆發，民政事務總署日前去信各區區議會，要求延遲今個月2號至15號嘅會議。深水埗區議會轄下嘅環境及衞生委員會原定今日（3日）開會，但該區區議會秘書處就一如年初疫情爆發時嘅做法，唔提供會議場地同秘書人員支援，有關委員會就改以視像會議形式開會，但就惹嚟委員關注今次會議嘅合法性。

雖然會議已經改以Zoom進行，但區議會網頁上載嘅議程上未有改動，該區秘書處人員及多個獲邀出席會議嘅政府部門官員亦冇參與今次視像會議。喺會議開始時，民建聯區議員劉佩玉要求委員會主席釐清根據深水埗區議會常規邊一項，說明喺會議室外舉行嘅會議為合法，又指今次冇官員出席會議，建議將會議改為非正式會議。

對於有委員質疑視像會議嘅合法性，委員會主席覃德誠話根據《區議會會議常規》E項第9條，主席可決定會議時間同地點，而秘書處亦已就會議發出通告，認為今次會議屬於有效會議。不過，佢就批評民政總署同區議會秘書處，到今日都只係話唔接受呢個開會方式，但就冇喺規程及法例方面清楚解釋會議嘅合法性。

對於官員缺席會議，覃德誠就話「明白好大機會要對空氣講嘢」，但過去即使係實體會議，官員有時都唔會出席，所以將提問交畀有關政府部門作書面回答就可以，並唔使改為非正式會議。民協區議員楊彧亦指上周五曾參與由社會福利署牽頭召開嘅視像會議，當中更有唔少部門代表參與，形容過程好順暢，質疑政府官員原本已預留時間出席會議，而且喺可以應付技術問題下，點解都要缺席會議呢？

民政總署回應本網查詢時表示，根據《區議會條例》第70條訂明區議會會議嘅法定人數，進行網上會議前須研究點樣計算參與會議嘅人數，同記錄區議員喺整個網上會議期間各項議程嘅參與等。另外，亦須考慮網上會議是否符合會議常規嘅規定，如主席須決定會議地點嘅規定、表決方式等。由於現時未有確實解決此等疑慮嘅方法，所以該區區議會秘書處未能支援議員今日嘅網上會議。