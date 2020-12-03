將軍澳現虐鴿狂徒　2野鴿遭竹籤當胸貫穿剪雙翼

將軍澳10日內接連發生2宗野鴿被虐事件，其中1隻野鴿被人用竹籤由背部插入貫穿前胸，另一隻野鴿則兩翼被剪，極為殘忍兼令人心痛。接連有動物被殘酷對待甚至虐殺，行為令人髮指，社會人士促律政司勿再「放生」兇徒！

首宗虐鴿事件發生於上周一(11月23日)，有動物義工在將軍澳厚德邨發現1隻野鴿，慘遭竹籤由背部插穿身體，義工花5日才將牠活捉，再交由獸醫治理。10日後，兇徒再次現身狠施毒手，今日(3日)義工在坑口頌明苑再發現有未成年野鴿受虐待，兩翼被剪致無法飛行。

獸醫怒斥兇手殘忍，幸好野鴿未有傷及重要器官及頸動脈，該野鴿目前仍在休養。野鴿被剪羽翼，通常要數個月至半年不等讓羽毛重新成長，才能飛行。義工又指，今年5月首次發現有野鴿被剪翼，並已就上周野鴿被插身體一事通知愛護動物協會及報警。

愛協發言人表示，上周一虐鴿事件發生後，愛協督察前往將軍澳與報案人見面了解情況，愛協督察於現場拍下野鴿的狀況及現場環境，其後亦有就案件聯絡警方，並提供相關資料。據了解，警方已立案調查。

自今年2月深井豪景花園有30隻動物被人由高處擲下，及後律政司決定不就案件提出起訴，放生2名涉案疑犯，社會上發生多宗虐待動物案件，香港非牟利獸醫診所主席麥志豪曾指，律政司不重視有關情況，一而再、再而三放生虐待動物的兇徒，反映虐待動物已成趨勢，社會上出現愈來愈多「變態者」，用殘忍手段傷害動物，而犯罪者竟不用負上任何代價。