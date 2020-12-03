確診個案散布各區　政府明起於黃大仙設流動採樣亭

第4波新冠肺炎疫情愈演愈烈，確診個案分布全港各區。為及早發現社區中的患者並中斷社區傳播鏈，政府宣布，將於明日(4日)起，安排檢測承辦商「香港分子病理檢驗中心」於黃大仙設立流動採樣亭，提供免費檢測服務，便利及鼓勵當區居民或自覺有較高感染風險的人士接受病毒檢測。

當局指，檢測承辦商將由明日起至下周四(10日)，於黃大仙廣場設立流動採樣亭，服務時間為每天上午10時至晚上8時。政府會在檢視該流動採樣亭的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣亭的運作時間。

檢測承辦商會於流動採樣亭向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，費用全免。須接受強制檢測的人士於流動採樣亭或樣本瓶派發點接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。若有確診個案，會由衞生署衞生防護中心跟進。

另外，政府亦於荃灣沙咀道遊樂場、西貢賽馬會大會堂停車場、大埔社區中心籃球場及太和邨太和鄰里社區中心對出空地，設流動採樣亭，提供服務直至另行通告；至於位於九龍城啟德社區會堂的流動採樣亭，則開放至明日。