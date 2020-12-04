安心出行程式下周新增自動「離開」功能　用戶可查閱個人記錄

政府推出「安心出行」手機應用程式讓市民記錄個人外出行蹤，程式會將用戶行蹤與衞生防護中心的高風險處所名單作比對，若發現有確診者與用戶同時去過相同地方，便會發出提示及健康建議。政府資訊科技總監林偉喬表示，坊間很多人對程式的權限問題有顧慮，上月已修改手機權限要求，下周將推出新功能，包括查閱個人出行記錄、新增自動「離開」功能、及簡化進出不同處所步驟。

林表示，程式下載量至今超過30萬次，每日穩定地有1至2萬人下載；而目前已有4.5萬個公私營場所參加計劃，當中約1.4萬是食肆，預料未來會繼續增加，全港約1.8萬輛的士亦可直接使用。他提到，坊間很多人對程式的權限問題有顧慮，故上月底發布的最新版本已修改手機權限要求，包括取消USB儲存及相片的權限、及取消查看Wi-Fi連接的權限。

他坦言，兩項權限雖不必須，但有助程式運作得更順暢，他解釋若沒有相關權限，內存不足的手機或令程式無法正常運作、下載檔案時不能建議用戶使用Wi-Fi或令用戶使用較多數據。林強調，程序不涉任何私隱問題，今次改動是希望聽取坊問意見、釋除疑慮，令更多人下載和使用程式。

林又表示，現正與八達通卡有限公司研究能否將程式與八達通聯繫，但坦言八達通付款紀錄有其限制，例如連鎖食肆會共用帳戶，未必能從中得知用戶的特定位置，暫時仍在商討，未知何時能推出。另外，當局正研究在程式中增加地理資訊地圖、標示出高風險處所，讓用戶知道自己曾否到過這些高風險處所，這項功能有望明年初可推出。

至於強制下載及使用的問題，林表示，屆時或會令部分市民無法進入某些場所，譬如沒智能手機的長者，他認為政府要有其他替代方案，如用紙登記，以便利市民。