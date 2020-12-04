醫管局推自選兼職招聘計劃　逾1200醫護參與以作支援

約有1200多位醫護人員參與「自選兼職招聘計劃」，包括林淑慧（左）及盧秀玲(右)。(袁志豪攝)

公立醫院醫護人手不足，醫院管理局透過招聘可彈性兼職上班的醫護人員，加強人手，以應付季節性服務高峰或其他突發性情況。目前約有1200多位醫護人員參與計劃，反應理想，每月總工作時數約5萬小時。有參與者指，計劃彈性靈活，容許她們平衡工作與家庭，既能幫助病人，又能享受個人時間，一舉兩得。

醫管局2018年推出「自選兼職招聘計劃」，參加醫生、護士及專職醫療人員可自行選擇工作地點、時間及部門。愛爾蘭籍醫生林淑慧參加計劃2年，她認為香港工作節奏急速，為平衡家庭及個人生活，故選擇兼職工作，一邊行醫，一邊做義工。她表示，目前她一周工作約5天，主要在紓緩科工作，最難忘莫過於疫情期間家屬未能探訪病人，一位行動不便男病人經歷數月終能見到太太，感到備受關心而痛哭的情景，令林更加盼望在艱難時期為病人出力，紓緩病人的痛楚。

當媽媽後離職的護士盧秀玲分享道，計劃容許參加者自行選擇上班時間，她選擇早更兼職工作，可以周末預留時間照顧3歲兒子。她認爲計劃有效增加醫院人手，尤其在疫情期間，醫護人員被抽調至其他地區幫忙時，兼職醫護能夠達到支援作用。

醫管局發言人指，計劃不限醫護年齡，7成參與者曾在醫管局就職，配對時間可短至數天，盼能夠吸引更多醫護參與。部分兼職醫護本周會陸續到亞洲國際博覽館社區治療設施幫忙，照顧患有新冠肺炎的患者。