何志平專欄：速食麵說故事

近日阿富汗的新聞被炒得熾熱，使我記起在紐約大都會看守所內的一位鄰居。

「阿簡」（假名）是從阿富汗被抓到美國的阿富汗60多歲商人，一句英語也不懂，非常樸素謙卑，寡言少語的虔誠穆斯林教徒，每天就是默默地坐在一角唸可蘭經，和每天五次的朝東南方禮拜祈禱。與他溝通的只有會說烏爾都語的「艾凡」（假名）。艾凡是巴基斯坦裔的生物工程師，40來歲，家在紐約，也是穆斯林教的虔誠信奉者。阿簡身材高大，有糖尿病、高血壓，又是素食者，最喜歡吃速食麵。

看守所有的規矩，被拘留者可讓家人從外邊匯入零用錢，每星期可以向零售部購買小食及日用品一次，每周消費限於25美元之內。5毛錢美元一小包的速食麵是炙手可熱的每周必購物。初到貴境，見到住客鄰居們吃速食麵的方法便大開眼界。他們都是沒有耐性的一群人，他們先把那包速食麵大力摔在地上，甚至用腳踩碎，再打開紙包，用熱水一泡便馬上吃，說是有嚼的勁兒！可知這是如啃薯片炸麵一樣的味道，讓速食麵在胃裏吸水膨脹，便有吃飽的感覺。

到埗後的一個月左右，也是三年前這樣的季節時，一個星期六中午，我邀請了艾凡和阿簡來吃一頓我為他們泡的速食麵，說要有耐性，速食麵不用打碎的，加了熱水，用幾本厚厚的書蓋着塑料膠碗，等它十來分鐘，便可如吃意大利麵一般的做法。艾凡和阿簡都好奇地看着，垂着涎吞着唾液的在那碗旁等着。一刻鐘後，嘗到速食麵後便大叫嘆為觀止，又是再來一泡！

我們邊等邊聊。透過艾凡的翻譯，阿簡給我說起阿富汗的故事來。

阿簡盤着腿靠着牆坐在地上，慢慢的道來：「阿富汗是天不下雨、鳥不生蛋、一窮二白的鬼地方，都是寸草不生的高山瘠土。說是有豐富的礦產資源，但可能探測困難，至今還沒有發現石油或天然氣。但阿富汗就擁有戰略上關鍵的地理位置，是亞洲跟中東和歐洲的通道交匯點，歷史上它就掌握了這個非常險要的關口。上世紀的70年代，阿富汗共產黨上台，引進大量的改革，包括土地分配，惹起騷亂暴動和壓不下來的連串政變，當時政府向北面的蘇聯『求助』，蘇聯也樂於南下兵援，我認為蘇聯一直與阿富汗交好，是欲取道阿富汗南達巴基斯坦西部的阿拉伯海，巴基斯坦的瓜爾達港更是蘇聯夢寐以求的溫水港口。蘇聯軍隊在阿富汗境內對抗反政府游擊隊，其中表表者是拉登。拉登得到美國在背後的資助，為他和他的朋黨們提供武器、訓練、資金、及戰略部署的支援。經過多年的奮鬥，特別是在1986年美國向拉登的游擊隊提供了便攜帶式、紅外線制導的地對空『毒刺』導彈而成為戰爭的轉捩點，終於在1988年把蘇聯部隊驅回北方，而蘇聯亦於1989年解體了，是否與阿富汗的失守有關？我看多少也有點原因！」

我邊弄着速食麵邊問阿簡：「那麼說拉登原來是美國訓練出來的人才，為甚麼後來又被美軍置於死地呢？這是與穆斯林的極端教義組織有關的嗎？」

阿簡搖着頭苦笑道：「這又是另一個長篇的故事，下次你為我們泡速食麵時再告訴你。但是有一點請你弄清楚：是誰發動了第一次世界大戰？不是穆斯林！是誰發動了第二次世界大戰？不是穆斯林！是誰在大屠殺中殺死了600萬猶太人？不是穆斯林。誰殺了澳洲約2,000萬原住民？不是穆斯林！誰投下了廣島和長崎的核彈？不是穆斯林！是誰殺死了北美超過1億紅色原住民？不是穆斯林！是誰殺死了超過5,000萬南美原住民？不是穆斯林！大約有1.8億非洲人被奴役，其中88％的人死亡並被扔到大西洋上，誰幹的？不是穆斯林！！不，不是穆斯林！」