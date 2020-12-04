巨蟒掙扎頻張口　力戰蛇王5分鐘被降伏

昨日(3日)網上流傳一段短片，片中一條約6呎長、直徑近8吋蟒蛇，被人發現藏身於山邊草叢中，蟒蛇在布滿斷樹枝及枯葉的亂石堆中蠕動，疑被眼利村民發現，報警求助。

該段長約5分鐘短片，片段開始見一名蛇王連同至少3名軍裝及一名便裝警員在場，未幾，蛇王步近蟒蛇緊捉其尾部，將蛇拖出草叢外，蟒蛇毫不示弱，一度與蛇王角力亂竄，2名軍裝及一名便裝警員亦上前協助，其中一名警員攜同一個布袋以協助將蛇裝入袋內，惟蟒蛇未肯就範，張開巨口作勢施襲；蛇王遂將蟒蛇拖至行人路繼續與其搏鬥，警員為安全起見，亦示意旁觀者退至安全距離。

其時不少旁觀並舉機拍下過程的村民及途人，包括男女與小童，目睹蟒蛇蛇身有如成人大腿般粗壯，不禁大呼小叫：「好大條，真係(足以)食到人喎.....我係咪發夢呀？！」當蛇王多次嘗試將蟒蛇放入袋中，蟒蛇不斷扭動身軀猛烈掙扎，與蛇王角力，先後3度褪回袋外，並張開蛇口作勢攻擊。人蛇搏鬥近4分多鐘後，在旁觀者掌聲及歡呼聲中，蛇王在警員協助下，終將蟒蛇塞入袋內，結束一幕人蛇大戰。

另外，同日相若時間，有社交媒體亦上載了一段約1分12秒短片，畫面中出現一條長度與粗壯程度相若的蟒蛇，在元朗元崗村一個垃圾站蠕動，並於穿越鐵欄後橫過一條車路，多名村民目擊過程，先後驚呼：「嘩，條大蚺蛇（蟒蛇）好勁呀......好似大髀咁大條喎Honey！」「有你隻腳咁大呀......嘩，慢動作呀！」畫面隨着一名男子趨前拍攝蟒蛇蠕動情景而告終，未知該蟒蛇是否與蛇王大戰中屬同一條蟒蛇。