你要知：愈食愈口渴？　日常飲食小心中「鹽分陷阱」

最近又開始新一輪在家工作，不少人為健康着想會自己下廚，務求做到少油鹽糖。但原來一些看似清淡的食物，當中可能暗藏「鹽分陷阱」，隨時鹽分超標！究竟有甚麼食物要留意，過少鹽生活又有甚麼方法？我們請來註冊營養師龐矷䒤解答。

根據世界衞生組織的指引，成年人每日鈉攝取量不多於2000毫克。龐指，若查看營養標籤，以100克食物計算，低於120毫克的鈉便為理想；相反，若100克的食物裏有高於600毫克的鈉便是高鈉食物。不少醬汁包括豉油和蠔油這些日用調味料、加工和醃製食物如午餐肉、臘味、鹹魚等都是「有名」的高鈉食物。而燒味類，因其在製作過程中加入不少醬汁，即使拌飯吃時不覺鹹，亦屬高鈉食物。

其實一些主食或看似清淡的食物，當中的鈉含量亦不容忽視，龐謂，「如100克的烏冬可含300至1300毫克的鈉，100克的蝦子麵更含1400毫克的鈉，一塊普通的白麵包亦暗藏206克的鈉」。若以200克的包裝烏冬搭配一份三文治作早餐，當中的鹽隨時已超過世衞建議的每日攝取量。

若要「避鹽」，龐建議外出進食時盡量走汁和不喝例湯。另外在沒有營養標籤參考時，亦可以憑口渴程度估算鹽分多少，「如進食後很想飲水，即該食物相對地高鈉。」而長期吃過鹹食物的人士，味覺或會欠奉，未能吃出分別，所以需保持口味清淡。龐又謂，「自己下廚時，在減鹽後若略嫌餸菜淡味，可多用天然調味料，如蒜頭、洋葱、辣椒，或加入冬菇、乾瑤柱、蝦米等有天然鹽分的食物」。亦建議用餐時搭配香蕉和車厘茄等較高鉀質的蔬果，以減少攝取及幫助身體排出鈉質。