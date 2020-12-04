Dr.東：口琴訓練肢體障礙兒童肌肉協調　助發展興趣點亮人生

每名孩子皆是父母的結晶，但若胚胎在母體發育過程中出現異常，胎兒便有機會出現先天性手部畸形，例如多指、併指、巨指、甚至失去一部分前臂等。雖有部分患者能透過矯正手術回復正常，但不少患者的生活終生受影響。有醫生在2003年起讓有上肢或下肢障礙的兒童和青少年參與口琴、繪畫或羽毛球班，以增強自信及改善身體的肌肉協調。至今已有1000名病童參與口琴訓練，技術不遜一般兒童。

威爾斯親王醫院手外科及顯微外科部主管何百昌表示，全港的新出生嬰兒中，約1000人便會有一人患有「多指症」，即手指或腳趾較正常數目多。多年來治療先天性手部畸性的病童，傳統治療方法多是手術，或使用較為傳統的方法，如物理治療、職業治療等。何坦言，在常規的醫療系統中患者雖可得到支持，但「佢哋（病童）有時要求都唔係咁簡單，而是希望可以同其他小朋友差唔多」。

何在2003年開始，組織在威院教導患有先天性手部畸形的病童學習口琴，並在2016年組織「手足童樂」計劃，讓有上肢或下肢障礙的兒童和青少年參與口琴、繪畫或羽毛球班。何憶述指，十多年前有一名女病童於計劃下開始學習口琴，並產生了濃厚興趣，甚至可以參與口琴協會下的常規兒童口琴課程。惟學習約三年後，她發現由於自己的前臂天生彎曲無法轉動手掌，令口琴技術發展受限。

何因而大膽提議，把她前臂折斷、再扭至特定角度連接，除可幫助該患者提升口琴的技巧外，亦有機會提升其生活能力。經過手術後，該名患者繼續學習口琴，更參與了亞太口琴節，至今仍在擔任「手足童樂」的義工。何今年受邀參與香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金聯合主辦的「無限亮」計劃，以講者身份參與「音樂無界限：透過音樂讓不同能力的年青人與社會共融」的圓桌討論，繼續探討以音樂改善有障礙青少年的生活。

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