英皇國際與社福機構合作 「共•融舍」計劃為基層人士提供房屋支援

楊政龍(右四)和黃頌(右二)陪同何啟明(右三)以及符傳富(右一)到訪高陞大樓，探訪住戶並向他們送贈由英皇慈善基金贊助的愛心防疫包。

英皇國際與新家園協會合作推出的房屋共享計劃—「共•融舍」項目，共提供22個單位予有迫切住屋需要或正輪候公屋三年以上的基層人士，特別是單親家庭和少數族裔人士。第一階段合資格家庭已於11月中旬正式入伙，其餘將陸續遷入。

「共•融舍」計劃位於上環皇后大道西78-80號高陞大樓，由英皇國際以港幣1元的象徵式租金，租予新家園協會負責為期一年的營運。英皇國際執行董事楊政龍和新家園協會總幹事黃頌，早前陪同勞工及福利局副局長何啟明以及運輸及房屋局政治助理符傳富一同探訪剛遷入「共•融舍」的家庭，以及送上由英皇慈善基金贊助的愛心防疫包以表心意。

作為政府代表，何啟明和符傳富得知整個計劃只用了約3個月籌備推出，都大讚今次計劃高效，展示了商界的效率以及民間的彈性，期待有更多同類型的計劃讓更多基層市民受惠，又感謝主辦機構在『共•融舍』房屋共享計劃中的努力。

楊政龍則表示，「共•融舍」是英皇國際首個推行的共享房屋計劃，冀啟發及推動更多發展商以及民間社福機構參與，在短期內提供更多過渡性房屋予有需要的基層家庭及人士。另外，透過邀請不同的政府相關部門、社區組織及團體參觀視察，互相交流意見，相信可為日後同類型計劃起到示範作用。

至於黃頌，就指是次計劃是商界和社福界攜手針對基層住屋問題的新嘗試，在沒有動用政府資源下，以自資自營的方式，在非常短的時間內為有需要的人士提供最及時的幫助。

英皇國際更額外將一個單位設置為「共享休憩空間」，裏面設有洗衣房、圖書角、遊戲角等設施，為住戶提供一個日常休閒娛樂的活動空間。一向關注青年事務及在該範疇內擔任不少公職的楊政龍提及，他亦計劃透過動員不同的青年團體，如百川匯慈善基金、香港青年聯會、香港菁英會等，一同組織參與「共•融舍」計劃的義工活動，鼓勵青年人身體力行貢獻社會。