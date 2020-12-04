許正宇賴財赤高企難再推保就業　反稱要創就業

新冠肺炎疫情重創本地經濟，坊間有聲音要求政府再推已於上月完結的保就業計劃。財經事務及庫務局長許正宇今早(4日)在電台節目表示，施政報告預計香港今年將有3,000億港元赤字，而政府抗疫開支已佔GDP超過一成，由於資源有限，港府目前難以再推出保就業計劃。

許提到，為平衡收入及支出，政府下一步將精準幫助受疫情影響更大的行業，如旅遊業等。他又認為，除保就業外，港府亦要創就業，重申政府已創造不少短期職位，其中財庫局的「抗疫基金金融科技人才計劃」成效不錯，可讓市民有更多金融科技經驗，有助日後就業。

施政報告提出撤銷非住宅樓宇雙倍印花稅，許指，半「撤辣」計劃實施僅一周，暫時未有清楚定論，並強調初衷並非以稅務考慮出發。他又提到，政策有助企業出售非住宅物業套現，以應付因經濟下行而出現的財政問題或現金需求。疫情下，住宅物業負資產情況亦不算嚴重，反映銀行體系穩健，惟因本地住宅供求緊張，故未有撤樓市辣招。