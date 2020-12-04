政府加開2中心為院舍員工檢測　首日已百人輪候

安老院舍作為爆疫高危點，接連有院舍員工及院友確診新冠肺炎，為方便有關人士接受病毒檢測，社會福利署今日(4日)宣布，將設立2間分別位於黃竹坑及灣仔的臨時檢測中心，免費為安老院、殘疾人士院舍及護養院員工作檢測。

社署表示，院舍員工可攜同由院舍填妥的「檢測登記表」，前往兩間臨時檢測中心作即場登記及進行檢測，惟服務不設預約，其中黃竹坑臨時檢測中心將由今日起每日上午9時至下午1時30分、下午2時30分至晚上7時開放；灣仔臨時檢測中心的開放時間則為明日(5日)起，每日上午9時至下午1時30分、下午2時30分至晚上7時。

社會服務聯會在黃竹坑臨時檢測中心今首日開放到場視察，指今早9時已有近100人輪候，更有院舍員工指因檢測中心網上預約名額已滿，特地早上8時前已來到輪候。

食衞局局長早前按《預防及控制疾病規例》發出「強制檢測公告」，規定安老院、殘疾人士院舍以及護養院員工，須於本月1日至14日期間，按照公告指明的規定及程序，接受病毒檢測，而有關檢測樣本不可自行採集。

香港安老服務協會主席陳志育形容政府做法「混亂」，指政府當初要在2周內檢測3萬名院舍員工有一定難度，因不少社區檢測中心預約爆滿，最快在10天後才有期，就算現時多了專為安老院等員工而設的檢測地點均位於港島，居於九龍及新界區員工要長途跋涉，十分不便。

他又指，黃竹坑臨時檢測中心首日開門已有大排長龍，擔心在僅餘1周多的時間未能處理所有院舍員工，批評政府協調不足，「配套未有準備好，政策就出台要人本月15日前要完成檢測，否則員工不能上班，但若最終未能處理，15日便少了人手，機構違規，責任誰屬？」他認為現時多個政府部門在家工作，應有很多空置設施可開放作臨時檢測中心，消化輪候人龍。