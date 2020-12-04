驗疫用青衣華逸酒店疑廁水倒灌　等候檢測人士憂成播毒點

為了避免從外地返港人士把病毒帶入社區，政府租用青衣華逸酒店作為等候檢測結果中心，但據了解有住客投訴指，酒店衞生情況惡劣，廁所企缸疑出現廁水倒灌，洗臉盆湧出臭氣，擔心酒店成播毒點，原本無病亦可能反中招。

現時所有機場入境者亦要進行檢測，但人數居多或未能即日取得檢測結果，衞生署自上月19日起租用華逸酒店，讓人士在內等候檢測結果，據悉，該處衞生情況差，接獲多個住客投訴，有指廁所、企缸及臉盆均出現淤塞，沖廁時洗臉盆更有臭氣湧出，企缸有廁紙碎、痰狀物體，疑出現廁所水倒灌情況。房間其餘地方亦出現地面濕滑、床鋪潮濕等情況，住客擔心有機會出現交叉感染。

葵青區議員郭子健表示，自酒店成等候中心起，已接收約10個住客投訴，包括去水位淤塞、廁所有頭髮，又表示有居民發現住客可自由進出房間到走廊，又指酒店至今每日亦會有一、兩宗確診個案，情況令人憂慮，惟酒店方面未有正面處理查詢，衞生署亦未有正面回應。他希望可以立即停用設施，因酒店與住宅屬共構建築，若疫情爆發易帶入社區，斥政府做法「不智」，期望選址在遠離民居地方。

東網記者現就情況向衞生署、華逸酒店查詢，正等候回覆。