青年遭舊友禁錮毆打　警拘3涉案無業男

一名16歲男童，於較早前認識一批有三合會背景的童黨，更一度因好奇、貪玩，而加入成為其一分子。男童其後迷途知返，經深思熟慮後決意脫離圈子，與該童黨逐漸疏遠。未料舊友心感不忿，密謀向他報復。

於上月15日下午，該批童黨相約事主往港鐵顯徑站見面，事主現身後即被數人包圍捉住，恐防遭人傷害下依隨他們指示，乘搭港鐵前往天水圍，到達一個住宅單位，據悉為其中一名童黨成員寓所。

眾人隨即鎖門禁錮事主，期間對他施以拳打腳踢，造成事主身體多處受傷，其中更有人以生果刀鎅傷事主左上臂。眾人不單施虐，亦在事主銀包內取走500港元現金，約數小時後始肯放走事主。

事主身心俱疲返至家中，向家人覆述事件，家人於是報警，並送事主前往求醫，其中於手臂約2厘米的刀傷更要縫針處理。

警方接報對案件高度重視，經調查鎖定目標人物，並於本月2日至3日展開拘捕行動，成功拘捕3名有黑幫背景無業男子(16至37歲)，涉嫌「非法禁錮」、「傷人」及「盜竊」，3人正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。

警方指，對於涉及黑社會或青少年欺凌案件高度重視，絕不姑息，將全力緝兇將疑犯繩之於法，提醒青少年謹慎交友，勿因一時貪玩加入三合會。