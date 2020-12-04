增17間食肆上疫榜　3確診者疑同日觀看張敬軒演唱會

2020年12月04日 11:04
  • 東網電視
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    有3名確診者報稱於上月28日曾到訪香港體育館，料是觀看張敬軒演唱會。
    第4波疫情持續，衞生防護中心昨晚(3日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多17間食肆上疫榜，包括太古城中心二期「王家沙．花樣年華」、蘭桂坊中央廣場「Dragon I」、尖沙咀「御寶軒」等。
    一名屬於日出康城第9期地盤群組的57歲女子(編號6509)，周二(1日)曾於多處逗留，包括荃灣荃新天地1期、荃灣楊屋道市政大廈，同日亦曾到訪觀塘源成中心「鴻星中菜」。
    另有一名居於荃灣綠楊新邨A座的62歲女子(編號6010)的行蹤再有更新，她曾於上月19日至21日先後到訪多間餐廳，包括尖沙咀北京道「御寶軒」、銅鑼灣利園2期「十里洋場」，及佐敦「風彩餐廳」等。
    除了食肆外，更有確診者曾觀看演唱會。有3名確診者報稱於上月28日曾到訪紅磡香港體育館，並同於12月3日確診，包括一名23歲女子(編號6539)、33歲男子(編號6541)，以及一名33歲女子(編號6542)。翻查資料，上月28日本地歌手張敬軒曾於香港體育館舉行演唱會。
    新增有確診者到訪的食肆名單
    港島
    ●銅鑼灣利園2期 十里洋場
    ●香港仔中心　百份百餐廳
    ●蘭桂坊中央廣場 Dragon I
    ●太古太古城中心2期 王家沙．花樣年華
    ●西環皇后大道西420號 藍山食坊
    九龍
    ●尖沙咀北京道1號 御寶軒
    ●尖沙咀新港中心 唐宮小聚
    ●佐敦佐敦道41號　風彩餐廳
    ●九龍城啟德道31-33號　Orange Elephant Thai Restaurant
    ●深水埗福榮街68及70號 功夫點心
    ●黃埔天地百寶坊3期 康和閣酒家
    ●黃大仙鳳德商場 稻香超級漁港
    ●觀塘源成中心 鴻星中菜
    新界
    ●寶琳新都城中心2期商場 必勝客
    ●青衣青衣城 譽居
    ●葵涌廣場 丸·茶手作
    ●屯門雅都商場 雙辣
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease