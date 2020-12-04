增17間食肆上疫榜 3確診者疑同日觀看張敬軒演唱會

有3名確診者報稱於上月28日曾到訪香港體育館，料是觀看張敬軒演唱會。

第4波疫情持續，衞生防護中心昨晚(3日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多17間食肆上疫榜，包括太古城中心二期「王家沙．花樣年華」、蘭桂坊中央廣場「Dragon I」、尖沙咀「御寶軒」等。

一名屬於日出康城第9期地盤群組的57歲女子(編號6509)，周二(1日)曾於多處逗留，包括荃灣荃新天地1期、荃灣楊屋道市政大廈，同日亦曾到訪觀塘源成中心「鴻星中菜」。

另有一名居於荃灣綠楊新邨A座的62歲女子(編號6010)的行蹤再有更新，她曾於上月19日至21日先後到訪多間餐廳，包括尖沙咀北京道「御寶軒」、銅鑼灣利園2期「十里洋場」，及佐敦「風彩餐廳」等。

除了食肆外，更有確診者曾觀看演唱會。有3名確診者報稱於上月28日曾到訪紅磡香港體育館，並同於12月3日確診，包括一名23歲女子(編號6539)、33歲男子(編號6541)，以及一名33歲女子(編號6542)。翻查資料，上月28日本地歌手張敬軒曾於香港體育館舉行演唱會。

新增有確診者到訪的食肆名單

港島

●銅鑼灣利園2期 十里洋場

●香港仔中心 百份百餐廳

●蘭桂坊中央廣場 Dragon I

●太古太古城中心2期 王家沙．花樣年華

●西環皇后大道西420號 藍山食坊

九龍

●尖沙咀北京道1號 御寶軒

●尖沙咀新港中心 唐宮小聚

●佐敦佐敦道41號 風彩餐廳

●九龍城啟德道31-33號 Orange Elephant Thai Restaurant

●深水埗福榮街68及70號 功夫點心

●黃埔天地百寶坊3期 康和閣酒家

●黃大仙鳳德商場 稻香超級漁港

●觀塘源成中心 鴻星中菜

新界

●寶琳新都城中心2期商場 必勝客

●青衣青衣城 譽居

●葵涌廣場 丸·茶手作

●屯門雅都商場 雙辣