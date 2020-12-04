落鑊加罪：黎智英還押前受訪　學者轟自知大限將至仍唱衰香港

壹傳媒黎智英本周三(2日)被正式落案控告欺詐罪，昨日(3日)在西九龍法院應訊被拒保釋，即時還押荔枝角收押所。資深傳媒人梁家權今日(4日)在社交平台表示，原本約黎智英昨日進行訪問，但黎稱要去警署報到，須提前於本周二(1日)訪問。有學者稱黎智英提早接受訪問並不尋常，質疑官司纏身的黎要到警署報到，或知道自己「大限將至」，想盡最後機會引起社會關注。

黎智英在訪問中承認，經常被人批評他勾結外國勢力、是漢奸，他不會在意，認為有立場就會引起外界攻擊。他指如果沒有《港區國安法》，早前就不會控告左報誹謗，倘若《港區國安法》作為證據，他就「大鑊」。

對香港的未來，黎智英指「除非有奇迹，香港就冇咗嘞」，又稱本港教育、司法、議會、街頭抗爭全面失守，「壹傳媒有幾耐維持落去又唔知」。此外，他認為年輕人移民理所當然，但指自己不會離開香港，會一直參與民主運動。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，黎智英突然改變訪問日期是不尋常，質疑官司纏身的黎「手足無措、亂章法」，稱黎或知道自己「情況不妙、大限將至」，故提早錄影以免失去接受訪問的機會。陳又批評黎一直抹黑香港及中央，指黎不應以為香港好為藉口而惡意批評中國，反而應自我反省。

對於黎智英指「壹傳媒有幾耐維持落去又唔知」，陳偉強認為黎對壹傳媒的評價悲觀，有可能將壹傳媒的困境投射在自身上。陳又質疑黎「講到自己都唔掂」，藉此引人關注，可惜效用不大，稱壹傳媒過去一直出現虧損情況，證明經營方法並不奏效，加上《港區國安法》實施，以及反修例風波的平息，他質疑壹傳媒收入會進一步下降。

另外，黎智英次子黎耀恩今早偕同一名女子到達收押所探望黎，2人步出收押所閘外期間未有回應記者提問，登上一輛私家車離開，其後前天主教香港教區主教陳日君亦到收押所探望黎。