落鑊加罪：壹傳媒半日成交急增逾28倍　專家籲勿接火棒

查看今早壹傳媒股份成交紀錄，早上9:20市前競價時段(U盤)以每股0.33元成交836萬股，開市後2分鐘股價已炒高至即市高位0.485元，較停牌前股價0.234元升1.07倍，市前競價時段加上開市首兩分鐘的成交股數超過6,500萬股，惟之後就掉頭炒落，升幅不斷收窄，與大戶慣常藉消息挾高股價再派貨的手段極為相似。

壹傳媒半日成交3.87億股，較停牌前交易日(2日)全日成交股數1,306萬股急增逾28倍；成交額1.44億元，相等於公司市值8.96億元的16%。若以該股總發行股數26.36億股，撇除黎智英持股18.78億股，街貨約7.5億股，半日成交股數已相等於街貨的五成。始終公司多名高層被捕，消息極度負面，但復牌後股價卻以大成交急升且交投大增，極不尋常，不排除再有大戶在背後操控。為此，《東網》已向證監會查詢，惟暫未獲回覆。

事實上，壹傳媒股價大幅波動實非首見。今年8月10日，黎智英因涉違《港區國安法》被捕後，壹傳媒股價大幅波動，由當日低位0.075元，炒上8月11日的1.96元，再急瀉至8月18日的0.3元，累計跌幅高達84%。事件發生至今已3個多月，證監會調查毫無進展，包括證券界及投資者組織等各界屢次要求盡快徹查並交代進展，但至今無果，調查效率令人難以接受，欠市場一個公道！

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，壹傳媒屬細價股，股價非常波動。而從周五早間的買賣盤路觀察，股價炒高後，不少買賣經紀牌以散戶常用的證券行為主，他提醒投資者，股份升得急亦會跌得急，風險不低。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，投資者不宜沾手壹傳媒，因股價日中波幅相當大，且升勢一般只維持很短時間，是純粹投機性質的接火棒遊戲，視乎有沒有其他人以更高價買你的股份，股價急升與基本因素顯然沒有關係，散戶投資者不應參與。

香港股票分析師協會主席鄧聲興指，儘管證監會的調查可能須要較長時間才完成，但壹傳媒股價異動事件是公眾關注的事件，證監會至少要定期公布調查進度，以保障投資者利益。