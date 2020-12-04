黃大仙流動採樣亭大排長龍　市民擔心染疫一驗再驗

本港新冠肺炎疫情愈趨嚴峻，為及早發現患者並中斷社區傳播鏈，政府今日(4日)起於黃大仙設立流動採樣亭，鼓勵當區居民接受免費病毒檢測。早上一度有逾60人輪候檢測，有市民表示平均需花上45分鐘以上才完成檢測，亦有市民表示並非首次進行檢測，眼見社區多人中招確診，因擔心染疫而一驗再驗。

政府早前分別於荃灣、西貢、大埔、太和及九龍城等地設立流動採樣亭，而今日新設於黃大仙廣場的流動採樣亭服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至下周四（10日）。東網記者到場視察發現，採樣亭人流不絕，場外一早有大批市民冒住寒風及日曬排起長長人龍，高峰期約有60人輪候；場內等候登記採樣的市民，每人緊戴口罩及保持適當距離。身穿保護衣等裝備的醫護人員將登記人士帶到不同採樣區，惟採樣區設備略為簡陋，僅以多塊流動白板及桌椅組成。

早前已接受檢測的朱先生，今次到場再做檢測，以求安心。他指由排隊至完成檢測共花費約1小時，過程大致順利。他期望香港可以盡快戰勝疫情，令疲弱的經濟轉好。

另一到場檢測的市民付女士表示，眼見本港確診者數字節節上升，擔心在疫情下「中招」而不自知。她直言自己已是第3度進行檢測，日前從社區中心通告得知居住當區有免費檢測，於是專程一早出門，特意到場接受檢測。