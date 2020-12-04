私家醫生一周發出逾30張強制檢測令　稱港府供樣本樽不足　

林永和指出過去近一星期發出30至40張書面指示。

繼港府上月28日(上周六)刊憲，賦權私家醫生強制要求懷疑新冠肺炎病人接受病毒檢測，有私家醫生透露過去一星期大部分市民均願意接受檢測，沒有不服從指引，但認為當局發出的化驗結果較慢，超過3日仍未收到結果，「可能與近日確診數字上升，多人進行病毒檢測。」

家庭醫生林永和指出，過去近一星期發出30至40張書面指示，今(4日)亦發出數張書面指示，暫未見有病人未能於限期前完成檢測，但近日較少病人的求診，相信是當局實施停課或禁聚令等相關措施有關。

他又指，近2天不少病人均反映超過72小時仍未收到當局的化驗結果，對此感到擔心，因為他們需要相關結果向僱主證明自己身體健康良好，才能繼續上班。他認為化驗結果出現延遲，可能與近日確診數字上升，多人進行病毒檢測有關。

林續指，政府給予醫生的樣本瓶數量不足，醫生每次可以訂50個樽，但政府在上周六(上月28日)，即措施生效首天，僅供應25個樽，本周一(上月30日)他見樣本瓶存量不足，有半天不敢向所有病人發出書面指示。