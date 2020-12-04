演唱會屬大型聚集或爆新群組　梁子超促強制入場人士檢測

第4波疫情確診者深入社會不同階層，衞生防護中心早前公布有確診者曾到紅館觀看演唱會，令繼歌舞群組後或再爆「演唱會群組」。呼吸系統專科醫生梁子超今日(4日)在電台節目表示，演唱會屬大規模聚集，有群組爆發風險，建議若再有演唱會觀眾確診，政府可考慮要有關人士強制檢測。

梁又提到，近日天氣轉涼，香港正值冬季流感高峰，加上不少留學生或趁聖誕及新年假返港，有機會會帶回流感病毒。由於流感與新冠病毒病徵類似，屆時醫院分流時須為病人做兩種病毒測試。他認為，政府應加大派發樣本瓶數量，並呼籲市民出現不適要盡快檢測。

對於政府將租用指定酒店供海外抵港人士檢疫，議員田北辰表示，以現時每日約有1,000人到港推算，預料需要萬多個用作檢疫的房間，認為現時最大問題是房間定價，強調若定價不合理，或平價酒店房爆滿，令檢疫人士無法負擔酒店價錢，預料將有反對聲音。他又認為政府應安排專車接載有關人士到酒店，以減低風險。

至於政府擬將禁聚令罰款「倍增」至1萬港元，田則認為一定要嚴厲執法，否則將無人遵守社交距離措施等禁令。