歌舞群組朋友確診　唐英年妻郭妤淺疑為避入檢疫中心自行隔離14日

疫情持續惡化，其中歌舞群組已有590人確診，當中不乏社會名人及富有人士，更有多人被列為密切接觸者。據了解，前政務司司長唐英年的妻子郭妤淺屬密切接觸者，衞生署曾向她發出檢疫令，要求入住政府檢疫中心接受檢疫，惟郭一直未有出現，直至檢疫期最後階段才現身，告知署方她已自我隔離14日及進行多次檢測，結果均證實無染疫，以為可逃避入住檢疫中心。最後署方要求郭入住檢疫中心接受官方病毒檢測，確認無染疫才可出營。郭透過發言人指，先後進行4次檢測，結果均呈陰性。

涉及歌舞群組的確診者不斷上升，就連衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦坦言，該群組擴散的病毒已滲透社區每一角落。郭妤淺日前透過公關向傳媒透露，早在衞生署接觸她之前48小時，已知道有朋友確診，並主動進行隔離檢疫，日前已完成檢疫。

東網獲悉，郭上月與2名朋友一同用餐，其中一名朋友屬於「Starlight Dance Club」群組，郭知悉後自我隔離。署方其後發現郭是確診者的密切接觸者，試圖與她聯絡，安排她進入檢疫中心，但郭一直避接署方電話及短訊，衞生署將個案轉交警方跟進，但多個途徑均未能成功聯絡郭。而郭在14日檢疫期的最後一日才主動聯絡衞生署，表示已自行完成14日檢疫及做過病毒檢測，結果呈陰性。郭原本以為自己可避過一劫，不用進入檢疫中心，惟署方要求她入住檢疫中心接受衞生署的病毒檢測，郭最後被安排到鯉魚門隔離設施做檢測。

郭妤淺透過發言人回覆指，她現時身在家中，除了自行的3次檢測呈陰性外，亦已依照衞生署要求，在營內由衞生署進行第4次檢測，結果均呈陰性。

東網正向衞生署查詢有多少人曾逃避檢疫，暫未獲回覆。