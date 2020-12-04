議員建議取消通識科　楊潤雄表示有必要保留　現研究其他失德懲罰

教育局局長楊潤雄今(4日)出席教育事務委員會政策簡報會及會議。多名議員關注新高中課程通識科的改革，要求加強監察通識科補充教材、簡化針對失德教師的投訴機制，保障提出投訴的家長。

議員周浩鼎認爲，當局要確保改革到位，設立機制確保老師按規章施教，而非教科書一套、課堂內又一套。他建議實行全民監察，簡化投訴失德教師的機制，因爲有家長擔心投訴教師後，教師會對子女不利。當局要保護家長身份，推動投訴的機制。

議員盧偉國表示，現時不少通識教材內容偏頗，矮化政府及建制的聲音。他又建議，通識課時減半後，可改爲推行STEM教育，讓學生掌握一定的科技和數學知識。

議員郭偉強則認爲，當局應該果斷徹底取消通識科，認爲目前的改革只是留下禍根。他又指，老師在課堂的言論和行爲往往沒有證據，老師下班後在社交平台發表不當言論，當局又如何監察，認爲當局有必要重新檢視註冊制度和監管機制。

楊潤雄回應說，通識注重培養學生慎思明辨、貫通及整合各個學科的能力，認爲有必要保留該科目，但會作出調整。學校本身有監察課程的系統，當局也會監察學校做好有關工作。當局過去處理了200多宗投訴，現正總結經驗，嘗試加快處理程序、做好與學校的分工，也會考慮其他懲罰的方法。他強調，當局會在老師入職前後提供培訓，監管老師的教材、行爲。