上海仔頭馬金融趙涉洗黑錢案　再有人落網押後明年1.29再訊

香港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，涉嫌洗黑錢980萬港元，早前被控一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。案件今早(4日)在東區裁判法院再訊。被告仍然沒有律師代表，暫時毋須答辯。控方透露一名通緝人士陳浩明（音譯）最近被捕，警方亦發現多4名潛在受害人，涉及另外380萬港元的款項，為作進一步調查，故須將案件再押後至明年1月29日再訊。

控方並指，警方分析被告的銀行帳戶後，發現再多4名潛在的受害人，涉及金額380萬港元。由於控方需要等候警方進一步調查及索取法律意見，故申請將再案押後8星期。法庭批准控方申請，把案押後至明年1月29日再訊，並准被告以原有條件繼續保釋。

43歲被告趙俊名的保釋條件為保釋金5萬港元、不得離境(包括不得到澳門及內地)，須交出旅遊證件，居住在報稱的住址，若住址有所更改須預早24小時通知警方，他亦須每周3次到觀塘警署報到，並不得騷擾控方證人。

控罪指，被告於2013年11月12日與2014年11月29日期間，在香港知道或有合理理由相信一筆財產，即盛豐國際管理有限公司名下大新銀行某戶口內合共981.8萬港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。