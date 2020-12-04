警員遭起底收200電話滋擾　兩男認有份打電話判緩刑

一名警員今年6月4日在旺角協助清理路障後迅即被「起底」，個人資料被上載到社交媒體，警員其後收到逾200個滋擾電話，有人揚言「知你住邊」。警方事後拘捕兩名男子，各控以他們一項不斷打電話罪，他們今（4日）在西九龍法院認罪，同被判14天監禁，緩刑兩年。

兩名被告為50歲運輸工人杜志堂和27歲廚師丁桂豪。杜被控於今年6月5日至6月8日期間，無合理因由而不斷打電話，旨在對警員造成滋擾；丁則被控於6月5日至6月9日期間干犯相同罪行。

案情指，事主於今年6月4日晚上在旺角清理路障後，個人資料很快被放上社交媒體，而他自當晚近11時起，前後收到共逾200個滋擾電話，有滋擾者在電話響了數次後收線，有滋擾者則在電話接通後「爆粗」罵事主，或恐嚇說「知你住邊」，令事主擔心自己和家人安危。

警方其後根據電訊公司紀錄拘捕兩名被告，發現首被告曾致電事主65次，次被告則致電了事主22次，警誡下他們承認因一時衝動才犯案。而事主就未能認出兩被告來電後各自做出甚麼行為。

兩名被告均沒有律師代表，杜自行求情時透露自己已婚，育有兩名子女，妻子則沒有工作；至於丁則未婚。

裁判官斥兩名被告的行為「唔要得」，告誡他們不要再犯：「你哋都唔想喺咁嘅經濟情況下坐監，尤其首被告係家庭經濟支柱」。