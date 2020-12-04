中飛保就業資助後再裁160人　員工凍薪無薪假繼續

在香港機場提供飛機維修服務的中國飛機服務有限公司（中飛），獲政府兩期保就業計劃5500萬港元工資補貼後，今日(4日)宣布裁減約160名員工，約佔全體員工的17%、為該公司年內第2次裁員，累計已裁減整體近三分之一的人手。另外，管理層減薪及員工自願無薪假至明年3月，全體員工明年凍薪。

中飛由中國航空、美國聯合航空及中華航空等數間航空公司合資成立，該公司在官方網頁發出新聞稿指，由於全球疫情及其相關旅遊限制，使航空交通持續停滯不前，航空業陷入無法預料的困境，決定推出人手及成本減省計劃，包括裁減約160 名員工，約佔全體員工的17%、管理層減薪至明年3月、全體員工明年凍薪、調整津貼以及將繼續實施自願無薪假安排至明年3月。

中飛行政總裁Andreas Meisel表示，為應付疫情帶來更多的負擔，公司必需相應減少開支，亦一直審視所有可行方案，盡一切可能保留員工，裁員是中飛公司持續發展及避免對公司造成更大傷害的最後手段，公司迫切地需要調整營運規模，以反映當前市況。

中飛於第一期保就業計劃中獲發2769萬港元工資補貼、第二期保就業計劃中獲發2799萬港元，兩期共取逾5500萬港元，兩期保就業同樣承諾受薪僱員1092人，惟政府表明不再推出「保就業」計劃後，企業裁員潮亦陸續浮現。