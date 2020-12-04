警「刺風」打擊科技罪案 拘27人包括4南亞漢 15人被騙570萬元

上月29日至本月4日期間，西區警區刑事部進行代號「刺風」打擊科技罪案行動，共偵破23宗科技罪案，拘捕16男11女(15至61歲)共27人，被捕人士包括本地人及南亞裔人士，均持有香港身份證，他們分別涉嫌使用偽造身份證、使用他人身份證、轉讓身份證及以欺騙手段取得財產等。

西區警區刑事總督察侯禮文表示，警方早前收到1間虛擬銀行的舉報，指有人嘗試以虛假或他人的身份開立網上戶口，警方經調查後，發現可疑申請中，有不法之徒利用偽造或粗製濫造的假身份證犯案，包括改圖及粗疏地貼上他人相片，企圖騙過銀行的保安驗證系統，幸銀行保安系統嚴謹，可疑申請被偵測及攔截，銀行沒有損失。

警方根據情報分析及經深入調查後，鎖定1批涉案人士，分別在港九各處拘捕10男3女(15至59歲)共13人，大部分為本地人，其中3人為巴基斯坦籍及1人為印度籍，均持有香港身份證，部分人有黑幫背景。行動中，警方在他們的住所檢獲涉案的手機及銀行文件，正調查是否有犯罪團夥在背後操縱。

西區警區反黑組主管高級督察葉雋熙表示，申請人開戶時，只需下載虛擬銀行的手機軟件，再提供身份證，其後會進入自拍環節，拍攝自己的容貌，用作核對身份證上的容貌是否相乎，若成功後即可開設戶口。

警方調查發現，不法分子在提供身份證的步驟進行不法行為，包括展示虛假資料或相片的身份證，或展示他人的身份證，甚至在他人的身份證上，貼上騙徒本人的相片，亦有人對身份證進行改圖，修改姓名、身份證號碼等資料，希望瞞過電腦系統。不法分子開設銀行戶口的動機包括洗黑錢，以戶口接收或轉讓非法所得的資金，有人亦會貪圖迎新禮品或回贈，或用假身份獲取虛擬銀行的網上服務。

另外，西區警區刑事調查總督察黃宇徽表示，今年2月至10月期間，接獲15名市民求助，指在不同社交媒體或網上購物平台，被人以不同手法騙取金錢，總共損失570萬港元，各人損失金額由400港元至340萬港元不等。警方根據受害人提供的資料進行深入調查，鎖定騙徒及協助騙徒洗黑錢的人士身份，共拘捕6男8女(18至61歲)共14人，大部分被捕人士為接收騙款的戶口持有人。

現時27名被捕人士已獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。